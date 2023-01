IMSA: Kevin Magnussen oficialmente de fora das 24h de Daytona | AutoSport

O que era uma forte possibilidade, está agora confirmado. Kevin Magnussen não estará nas 24h de Daytona, depois da cirurgia ao pulso a que foi recentemente sujeito.

Kevin Magnussen queixou-se de dores no pulso, o que levou à descoberta de um quisto, que necessitava de uma intervenção cirúrgica para ser removido. A operação teria de ser feita o quanto antes para o piloto estar pronto para a nova época de F1. No entanto, colocou em causa a participação de Magnussen nas 24h de Daytona, prova onde iria participar pela terceira vez. Ficou hoje confirmada a ausência do piloto:

“Fui aconselhado pelos médicos a não pilotar a corrida na próxima semana”, disse ele. “A cirurgia correu bem, mas preciso de descansar o mais possível para estar apto para a luta antes de começarmos a preparar-nos para a época de F1. É uma pena . Estava ansioso por participar nesta fantástica corrida e por ter uma nova oportunidade de pilotar com o meu pai e a MDK Motorsports”.

Jason Hart, que corre com a MDK na Porsche Carrera Cup, tomará o

seu lugar em Daytona.