IMSA: Kevin Magnussen nas 24h de Daytona

Kevin Magnussen confirmou o seu regresso às corridas de resistência, assinando com o programa LMDh da BMW. A sua primeira corrida serão as 24h de Daytona, em janeiro, marcando o início da sua época no IMSA WeatherTech SportsCar Championship. O programa completo de Magnussen para 2024 – quer se concentre no Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC) ou no IMSA – será anunciado em breve.

O piloto dinamarquês, que completou recentemente a sua última corrida de Fórmula 1 com a Haas em Abu Dhabi, citou a sua ligação de longa data com Vincent Vosse, chefe da equipa WRT Hypercar de fábrica da BMW, como um fator-chave na sua decisão.

“Estou contente por voltar às corridas de resistência”, disse Magnussen aos jornalistas. “O meu pai conduziu sportscars desde que me lembro, estando na pista para as grandes corridas. De certa forma, é como se estivesse a regressar a casa. Daytona será a primeira corrida e a BMW anunciará o resto do programa em breve.”

Embora tenha considerado correr na NTT IndyCar Series, Magnussen decidiu não o fazer por razões familiares. Também descartou um papel de piloto de reserva na F1, mas manteve-se aberto a tarefas de teste ocasionais para a Haas, para além dos seus compromissos com a BMW.

Magnussen tem como objetivo vencer os principais clássicos de resistência e não tem planos imediatos para as corridas de GT3, embora tenha sugerido um interesse futuro em eventos como Bathurst e as 24 de Nürburgring.