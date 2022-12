IMSA: Kevin Magnussen começa época desportiva nas 24 Horas de Daytona | AutoSport

Kevin e Jan Magnussen estão este fim de semana a competir na corrida de resistência 12 Horas do Golfo em Abu Dhabi, aos comandos do Ferrari 488 GT3 da MDK Motorsports juntamente com o piloto Mark Kvamme, mas pai e filho voltam a unir esforços, mantendo a parceria com Kvamme, nas 24 Horas de Daytona no início do próximo ano, uma das mais importantes provas do endurance. Kevin Magnussen vai, assim, preparar a sua temporada 2023 logo em janeiro desta vez ao volante de um Porsche 911 GT3 R da mesma equipa MDK Motorsport.

“Estou super entusiasmado com isto”, disse Kevin Magnussen. “As 24 Horas de Daytona são lendárias e tive lá alguns momentos fantásticos com Chip Ganassi Racing nos últimos dois anos. Ser capaz de fazer tal corrida juntamente com o meu pai é espantoso. Mais uma vez, não consigo agradecer o suficiente a Mark Kvamme por ter preparado isto”.

Enquanto Jan Magnussen vai continuar a competir pela MDK Motorsport na Michelin Endurance Cup do IMSA, onde disputará as corridas de resistência do campeonato norte-americano, com a mesma equipa, Kevin Magnussen regressará depois aos comandos do monolugar da Haas para a segunda temporada na Fórmula 1 após o seu regresso. A corrida de 2023 será a segunda experiência do dinamarquês em Daytona, tendo competido em 2021 depois de ter ficado sem espaço na Fórmula 1. Nesse ano, aos comandos do Cadillac DPi da Chip Ganassi Racing o piloto dinamarquês terminou na quinta posição, juntamente com os seus companheiros de equipa Scott Dixon e Renger van der Zande, numa prova vencida por Filipe Albuquerque.