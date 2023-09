IMSA/F1: Alex Albon apontado ao lugar de companheiro de equipa de Albuquerque em Daytona | AutoSport

A Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport terá um piloto do atual pelotão de Fórmula 1 num dos seus Acura ARX-06 para a primeira prova da temporada de 2024 do WeatherTech Sportscar Championship do IMSA, as míticas 24 Horas de Daytona, tal como demos conta anteriormente.

Marshall Pruett, no mais recente episódio do podcast ‘The Week In Sports Cars’, com Graham Goodwin do DailySportsCar.com, acredita que o piloto possa ser Alexander Albon, da Williams, um nome sugerido por uma das suas fontes. Apesar de não ter sido nenhum elemento da equipa a apontar para o piloto tailandês, garante Pruett, este salienta que é uma “fonte em particular, que tende a ser imaculada no que diz respeito às suas informações”.

A aposta para a época 2024 da Wayne Taylor Racing será reforçada, com dois LMDh da Acura, com a adição de Jordan Taylor e Louis Deletraz num dos protótipos a tempo inteiro, juntando-se aos habituais Ricky Taylor e Filipe Albuquerque. Falta confirmar os restantes pilotos para as provas de longa duração, sendo confirmado que um deles é um piloto de Fórmula 1 no ativo, com o seu nome a ser apenas conhecido após a última prova do ano do mundial. Falta confirmar se será Alexander Albon.