Imprensa italiana com dúvidas no contrato de Charles Leclerc | AutoSport

A Ferrari confirmou a renovação do contrato de Charles Leclerc, mas a duração do vínculo não foi revelada, por isso a imprensa italiana tem referido que há algo estranho nesta renovação. Leo Turrini, conhecido jornalista muito próximo da Ferrari, disse que “a natureza opaca do acordo de Leclerc é invulgar”, acrescentando que na história recente da Ferrari nunca uma extensão de vários anos de um contrato foi anunciada sem indicação do período e data de expiração, escreveu no Quotidiano Motori. A La Gazzetta dello Sport admite que Leclerc assinou contrato até 2029, ou seja um contrato de cinco anos, mas acrescenta que o acordo provavelmente tem cláusulas de saída ligadas ao desempenho, após o terceiro ano.

O jornal italiano refere ainda que os valores auferidos por Leclerc vão aumentando dos atuais 25 milhões de euros por ano para cerca do dobro, até 2029. Se lá chegar como piloto Ferrari.

Já o Corriere dello Sport escreve que o contrato de Leclerc é de quatro anos, admitindo que o contrato tem cláusulas com exceções ligadas aos resultados.