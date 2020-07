Icónica Gulf de regresso à Fórmula 1 com a McLaren?

A McLaren pode estar perto de assegurar uma parceria na Fórmula 1 com a icónica marca Gulf Oil. Um showcar da McLaren foi visto em sessão fotográfica que estava a ter lugar numa estação de serviço da marca Gulf, e fotos rapidamente caíram nas redes sociais.

Recorde-se que o anterior acordo com a Petrobrás foi rescindido no final do ano passado, e pelos vistos pode estar encontrado o substituto. A McLaren não comenta a natureza da sessão fotográfica muito menos uma potencial parceria com a Gulf, escreveu o Motorsport.com. Recorde-se que na década de 1960, a Gulf Oil patrocinou Bruce McLaren na F1 e a Gul Oil tornou-se icónica em Le Mans, 1971, com Steve McQueen e a Porsche Gulf. O Gulf McLaren F1 GTR foi dominou os Sportscar a meio dos anos 90, e um regresso à Fórmula 1 parece ser um possibildiade fort,e que naturalmente carece de confirmação. Mas a ‘internet’ hoje me dia não deixa passar nada.



FOTO Sean Bull Design