Hyundai pode começar a olhar para alternativas ao WRC | AutoSport

A presença da Hyundai a curto prazo no Mundial FIA de Ralis parece assegurado, mas os responsáveis da equipa começam a explorar alternativas. E quem o disse foi Cyril Abiteboul, diretor da equipa Hyundai.

Para o francês, a presença da marca coreana nos ralis continua a fazer sentido neste momento, mas poderá chegar a hora em que a marca poderá optar por novas competições, em detrimento dos ralis:

“O Grupo [Hyundai Motor] está a analisar ativamente diferentes programas neste momento. Estamos no WRC há dez anos. O cenário de base é que nos mantemos no WRC, porque quando se constrói uma ligação entre uma marca, essa ligação só é válida se for uma ligação sustentável. Hoje, existe um forte legado entre a Hyundai e o WRC e o nosso principal objetivo é ver como a WRC vai evoluir, por isso faz sentido permanecer no desporto em que estamos há 10 anos” disse o francês, citado pelo racingnews365.com.

“Pode ser que em algum momento tenhamos de olhar para alternativas [ao WRC] e as alternativas que iremos procurar principalmente são campeonatos em que a mobilidade elétrica é componente chave”, disse Abiteboul. “Vemos o que a Hyundai e a Kia são em termos de tecnologias de conceção de produtos, algumas das tecnologias mais avançadas, e em algum momento eles vão querer ser capazes de mostrar isso numa categoria de alto nível”.

“Uma coisa que é muito importante para nós é a promoção de produtos e da nossa gama N”, disse a Abiteboul. “A promoção de produtos, neste momento, não é realmente a coisa da Fórmula 1, por isso vamos concentrar-nos em categorias que fazem promoção tecnológica eletrificada e promoção de produtos, em particular para o benefício da nossa marca N. É disso que precisamos para os desportos motorizados. Qualquer plataforma que o faça, podemos olhar para ela”.

Em resumo, a Hyundai pretende manter-se nos ralis, mas já lançou o aviso que está atenta ao que é a evolução do campeonato. Se não for do seu agrado, poderemos ver a Hyundai apostar noutra categoria. Já houve rumores que a F1 poderia ser uma solução para o grupo, mas pelo discurso de Abiteboul, a Fórmula E pode também ser uma solução. Uma possível entrada na F1 para a Hyundai só aconteceria após 2030, pois preparar tudo para entrar no Grande Circo em três anos pode ser demasiado curto. A entrada na Fórmula E talvez possa acontecer de forma mais rápida, mas a Hyundai não parece com pressa de decidir. Uma coisa é certa, o WRC terá de se aplicar para manter a Hyundai.