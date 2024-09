Hypertech Alpine: O futuro de Viry-Châtillon

Entre os projetos a serem desenvolvidos estão o futuro supercarro da marca, novas tecnologias de baterias, com foco em baterias de estado sólido, e motores elétricos, em colaboração com a Ampere. O centro também reforçará programas de desportos motorizados como o WEC, Fórmula E e Rally-Raid. Além disso, será criada uma unidade de controlo da F1 para manter a expertise em tecnologias de ponta.

A Alpine confirmou a transformação de Viry-Châtillon num centro de excelência em engenharia e alta tecnologia até o final de 2024. As atividades de Fórmula 1 no local continuarão até o fim de 2025, exceto o desenvolvimento de novos motores. Os trabalhadores afetados por essa mudança receberão novas posições no Alpine Hypertech. Uma unidade especial, composta por representantes da direção, recursos humanos e trabalhadores, será criada para apoiar a transição, incluindo programas de formação para os novos projetos.

A Alpine anunciou o lançamento do Hypertech Alpine, um centro de engenharia avançada que reunirá talentos globais para desenvolver veículos de ultra-desempenho e inovações tecnológicas para a Alpine e o Grupo Renault. Este é o novo rumo de Viry-Châtillon, depois de anunciado o fim do projeto de unidades motrizes da F1.

