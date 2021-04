Horário GP de Portugal de F1

Realiza-se no próximo fim de semana no AIA o GP de Portugal de Fórmula 1. Portugal tem 17 GP de F1, o primeiro em 1958 no Porto, mas Portimão fez a sua primeira aparição no Mundial de F1 em 2020. O circuito foi inaugurado no outono de 2008, logo nesse ano e em 2009 a pista foi utilizada para testes de pré-época de F1.

A pista do AIA tem como principais características várias alterações de elevação no seu traçado, que os pilotos apelidam de carrousel. Localiza-se num dos destinos turísticos mais populares da Europa, o Algarve, e em 2020 foi a terceira corrida com maior audiência, a melhor entre as novas pistas no calendário. Os pilotos adoraram o traçado e com a chuva das primeiras voltas a corrida foi muito intensa na sua fase inicial.



1º GP 2020

Voltas 66

Circuito 4.653 km

Corrida 306.826 km

Recorde 1m18.750s (Lewis Hamilton, 2020)



Horário

Sexta-Feira, 30 de abril

Treino livre 1 11:30 – 12:30

Treino livre 2 15:00 – 16:00

Sábado, 1 Maio

Treino livre 3 12:00 – 13:00

Qualificação 15:00 – 16:00

Domingo, 2 Maio

Corrida 15:00