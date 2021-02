Honda quis melhorar a unidade motriz antes de sair da F1

A Honda anunciou alterações na sua unidade motriz. Um novo motor chegou a estar previsto para 2020, foi adiado para 2022 devido à pandemia, mas com a decisão de sair da F1, a Honda antecipou a evolução no seu motor, estando o novo Alpha Tauri AT02, já equipado com a nova motorização, que foi evoluída no ICE [motor de combustão interna], turbo e ERS [sistema de recuperação de energia]. Segundo o diretor técnico da Honda F1, Toyoharu Tanabe: “antes da pandemia de Covid-19, íamos introduzir uma nova [unidade de potência] para este ano, mas dadas todas as dificuldades e restrições devido ao longo ‘encerramento’ da F1, combinado com o ‘encerramento’ europeu e o atraso no fornecimento de peças, tínhamos decidido adiá-lo para 2022. Contudo, tendo em conta a decisão anunciada em outubro de 2020 de que a Honda deixaria o desporto no final de 2021, reavaliámos a situação e alterámos novamente o nosso plano para o reintroduzir em 2021.

Foi um timing muito apertado, fazer esta mudança, mas conseguimos antecipar o programa de desenvolvimento e preparação. Na Honda, sentimos que queríamos realmente utilizar todo o nosso know-how técnico antes de abandonarmos o desporto”, disse Tanabe, que se mostrou encorajado pelo desempenho da nova unidade de potência nos testes. “No dyno, os números que vimos correspondem ao que esperávamos. Vamos ver como podemos ser competitivos nas corridas”, concluiu.