Honda pode regressar à F1 em 2026 | AutoSport

A Honda registou-se como fornecedor de motores de F1 para 2026 e pode regressar à disciplina. Cerca de um ano depois de ter abandonado oficialmente a Fórmula 1, e numa altura em que ainda prestava assistência técnica à Red Bull, a Honda volta a registar-se como fabricante de motores, para o novo regulamento de motores que está previsto para 2026.

No domingo, na apresentação do Plano de Atividades de Desporto Motorizado da Honda, ficou a saber-se que a HRC se tinha inscrito como fabricante de motores para 2026, quando o novo regulamento de motores entrará em vigor. Isto não significa diretamente um regresso à F1, mas é pelo menos uma “declaração de intenções”, até porque, mesmo que a decisão não tenha sido tomada, a inscrição teria sempre de ser feita por esta altura.

Seja como for, a probabilidade da Honda estar na grelha em 2026 aumenta exponencialmente e muito provavelmente com a Red Bull, até por causa do fim do namoro Red Bull/Porsche.

Tudo se conjuga, porque os regulamentos da F1 estão a avançar na direcção da neutralidade carbónica, os motores terão mais capacidade elétrica, e isso vai de encontro ao que a Honda está a fazer na sua gama. Agora, tudo será avaliado, para o regresso, ou não, em 2026.