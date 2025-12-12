Honda divulga primeiro som do motor de Fórmula 1 para 2026
Construtor japonês antecipa nova era híbrida da F1…
A Honda revelou publicamente, pela primeira vez, o som do seu motor de Fórmula 1 especificação 2026, através de um curto vídeo de ensaios de dinamómetro partilhado nas redes sociais. A gravação, com cerca de 20 segundos, foi apresentada com a legenda “a nossa banda sonora para 2026”, numa clara ação de antecipação da próxima geração de unidades motrizes da categoria rainha.
Embora os diversos fabricantes envolvidos no regulamento de motores de 2026 tenham mantido até agora grande reserva sobre o progresso técnico dos novos grupos propulsores, a Honda tornou‑se o primeiro construtor a divulgar qualquer tipo de conteúdo relacionado com o funcionamento real da sua unidade.
O vídeo mostra apenas o som do motor em banco de ensaio, sem divulgação de especificações técnicas, mas assinala o início da fase de comunicação pública em torno da próxima era híbrida da Fórmula 1.
