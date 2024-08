Hockenheim considera regresso da F1 após investimento, mas com “grande cautela”

Tim Brauer, diretor-executivo do Grupo emodrom, explicou ao Die Welt que “há mais de quatro anos que trabalhamos nos bastidores para continuar a desenvolver o Hockenheimring como um circuito de corridas de ponta e estamos agora interessados em realizar projetos orientados para o futuro. É claro que também pensamos na Fórmula 1, mas abordamos estas considerações com grande cautela”.

Embora haja otimismo, os investidores abordam a possibilidade do regresso da Fórmula 1 com cautela, assegurando que a viabilidade financeira e as infraestruturas do circuito satisfazem os elevados padrões do calendário moderno da F1.

Este grupo, liderado pelo Emodrom Group, adquiriu uma participação maioritária de 75% na Hockenheimring GmbH, comprando as ações à cidade de Hockenheim por cerca de 5,5 milhões de euros. Para além da aquisição, os novos proprietários assumiram cerca de 20 milhões de euros de dívidas existentes, demonstrando o seu empenho na revitalização do circuito.

