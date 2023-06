Hitech confirma candidatura a um lugar na Fórmula 1 e um novo investidor | AutoSport

A Hitech Grand Prix confirmou hoje a apresentação da sua candidatura ao processo anteriormente aberto pela FIA para se juntar ao pelotão da Fórmula 1.

A dois de janeiro deste ano o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, anunciou o pedido de abertura à sua equipa do processo de interessados em aderir à Fórmula 1 – ‘Expressions of Interest’ – o que poderá levar ao surgimento de uma décima primeira equipa, tendo que para isso existir uma série de compromissos assumidos por quem passar esta fase, seguindo-se um acordo – que se pensa ser complicado de alcançar – entre a entidade federativa e os detentores dos direitos comerciais da competição.

Olivier Oakes, o líder da Hitech GP, tinha confirmado que estaria a trabalhar na candidatura para levar a sua estrutura até à Fórmula 1, mas surgiram na altura algumas dúvidas de onde poderia vir o investimento necessário, havendo rumores que capital russo poderia estar a apoiar a equipa de Silverstone. Agora, foi confirmado que a Hitech Global Holdings Limited, proprietária da equipa que compete nas fórmulas de formação que dão acesso à F1, vendeu 25% da participação a Vladimir Kim, empresário cazaque.

Os interesses do grupo económico liderado por Kim centram-se, sobretudo, nas minas, bancos e no setor da aviação, segundo o comunicado da Hitech GP, sendo considerado um dos 10 maiores produtores de cobre do mundo. O investimento na estrutura britânica segue-se ao patrocínio de atletas oriundos do Cazaquistão.