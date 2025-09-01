Herbie Blash recorda o Brabham BT52 e o legado revolucionário

Herbie Blash, veterano britânico da Fórmula 1 com mais de cinco décadas no automobilismo, esteve no Estoril para reviver memórias de uma carreira marcada por inovação e títulos mundiais. Consultor sénior da FIA e antigo diretor de equipa da Brabham, Blash acompanhou o Brabham BT52, agora novamente pilotado por Nelson Piquet, e falou ao AutoSport sobre o passado, o presente e o futuro da Fórmula 1.

“Estar de volta ao Estoril traz muitas memórias, mas estive cá no ano passado para o World Superbikes e voltarei daqui a cinco semanas. Tenho vindo várias vezes, mas, falando de memórias, recordo uma corrida molhada com o Nelson que foi um desastre: os pneus não funcionavam, estávamos a tentar cortar sulcos novos nos pneus e estávamos a recordar essas histórias há pouco”

Uma carreira que começou em 1973

Blash recorda o início da sua ligação à Fórmula 1: “Vim aqui pela primeira vez em 1973, com o nosso Brabham de Fórmula 2. Desde então tenho vindo regularmente. Adoro estar de volta, adoro Portugal e este carro traz muitas memórias.” Para ele, o momento mais especial é ver reunidos nomes como Gordon Murray, Bernie Ecclestone, os dois mecânicos originais que trabalhavam com Nelson, e ele próprio: “Hoje é a primeira vez que vamos ver este carro em pista desde 1983. Vai ser bastante emocionante.”

Brabham mudou a F1

Sobre a Fórmula 1 daquela época, Blash recorda: “Era diferente do que é hoje. Naquele tempo, podíamos criar novas ideias, não era tão restrito como é agora. Este carro, por exemplo, foi o primeiro a ganhar um campeonato mundial com paragens nas boxes. Fomos os primeiros a introduzir pistolas pneumáticas, macacos hidráulicos, reabastecimento e aquecedores de pneus.”

Orgulhoso do seu percurso, afirmou: “Sim, muito orgulhoso. É a minha vida inteira. Comecei como mecânico com o Jochen Rindt, há 55 anos e a paixão nunca se perde. Vai ser emocional ver o Nelson no carro e todas as memórias voltarem.”

Atualmente, Blash acompanha a Fórmula 1 através do programa de alta performance da FIA, onde mentoriza novos diretores de corrida e comissários: “Estou totalmente a par do que se passa. Há aspetos que não me deixam totalmente satisfeito, mas assisto a todas as corridas e sessões de qualificação.”

Questionado sobre os responsáveis atuais, elogiou Rui Marques: “Está a fazer um bom trabalho. Veio da Fórmula 3 e da Fórmula 2, fez a sua aprendizagem e tanto os pilotos como as equipas estão satisfeitos. É uma posição difícil, nunca se consegue agradar a todos.”

Memórias inesquecíveis

Quando lhe pediram para escolher uma memória especial, Blash destacou o BT52: “Este carro em particular traz grandes memórias. Foi o primeiro carro turbo a vencer um campeonato. 1983 foi mágico, mas felizmente todos os anos há momentos bons.”

Sobre a diferença entre trabalhar com a equipa ou na FIA, concluiu: “É melhor estar com a equipa, porque se sente as vitórias e derrotas reais. No controlo de corrida tens de ser neutro; no final, é só trabalho feito. Com a equipa sente-se a emoção, e isso é único.”

No Estoril, Herbie Blash mostrou que, mesmo após mais de meio século ligado à Fórmula 1, a paixão pelo automobilismo e pela história que ajudou a construir continua intacta.