Henrique Chaves: “Há muito talento em Portugal “

Tendo corrido ao lado a lado com o Verstappen e o Leclerc, fica claro que as oportunidades para os pilotos portugueses não são as mesmas, com uma aposta demasiado forte no futebol. Henrique Chaves deu a sua opinião:

“Há muito talento em Portugal no desporto automóvel e se houvesse um apoio mais forte para o nosso desporto acredito que teríamos muitos mais pilotos a provar aquilo que valem. “

E quanto a mudanças para alterar esta situação, Chaves deixa algumas ideias:

“As televisões e em especial os canais dedicados ao desporto podiam transmitir mais corridas. Estou cansado de passar em canais de desporto e ver programas que estão a repetir e isso para mim não me faz sentido. Por vezes o problema de algumas pessoas é acharem que o nosso desporto não e mais que dar voltas a uma pista, mas é muito mais que isso e se isso fosse explicado e mostrado em programas dedicados ao automobilismo tenho a certeza que mais pessoas iriam aderir. “

Um dos assuntos que poderiam ser abordados nos ditos programas são as diferenças entre corridas sprint e endurance, duas realidade que o piloto conhece bem:

“Sim são corridas muito diferentes. No endurance tens de pensar mais à frente, pois pode aparecer um carro para dobrar e caso estejas com dificuldade em ultrapassar o teu adversário direto, pois o ritmo é muito parecido ao nosso, podemos usar essa dobragem a nosso favor. É aí que a inteligência conta. Na poupança de combustível também, porque se a fizermos bem, podemos parar uma volta mais tarde ou até mesmo ganhar a posição na box, porque estamos menos tempo parados para atestar. O contacto com os engenheiros tem uma preponderância maior e é a capacidade de aplicar o que nos é pedido que se ganham ou perdem corridas.”

