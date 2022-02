Helmut Marko: Max Verstappen na Mercedes “não teria chegado à Fórmula 1 tão depressa” | AutoSport

A Red Bull apostou em Max Verstappen com apenas 17 anos para a Fórmula 1, com algumas críticas à decisão, mas a verdade é que a Mercedes também esteve interessada na contratação do jovem.

Todos na Red Bull estavam convictos do talento do neerlandês, ultrapassando a equipa adversária para levar Verstappen para a Fórmula 1, que na opinião do conselheiro Helmut Marko, não teria acontecido tão rapidamente caso a Mercedes tivesse levado a melhor.

“Claro que sabíamos que Max também estava a falar com a Mercedes, mas com a Mercedes ele não teria chegado à Fórmula 1 tão depressa”, disse Marko à publicação Motorsport.com. “Eles não correm esses riscos com um rookie, mas o meu plano de o contratar e colocá-lo imediatamente na Fórmula 1 não era ultrapassar a Mercedes. Foi simplesmente porque eu vi que estava pronto para a Fórmula 1 e isso acabou por ser verdade. Diria que em geral a Red Bull é diferente em relação à Mercedes, temos muito mais uma mentalidade de ‘sem riscos, não há diversão’”.

Marko explicou que uma conversa com Max Verstappen, convenceu-se que o piloto estava pronto para a Fórmula 1 e que nunca duvidou da sua decisão.

“É sempre um risco porque os pilotos que são bem sucedidos nas categorias júnior não têm necessariamente de ser bem sucedidos na Fórmula 1, mas durante a conversa que tive com ele, fiquei convencido de que estava à frente do seu tempo. Tanto física como mentalmente, ele era suficientemente forte para a F1. Nunca duvidamos da nossa decisão”