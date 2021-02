Helmut Marko diz que Lewis Hamilton: “é demasiado caro para a F1”

Helmut Marko veio a público dizer que o dinheiro que Lewis Hamilton está a ganhar na Mercedes é demasiado e mostra-se convicto de que deveria haver um limite salarial na Fórmula 1. Os valores que vieram a público oscilam entre os 30 e 45 milhões de euros, o que é a mesma coisa que dizer que muito poucos sabem o valor correto…

Os pilotos foram ‘convocados’ para fazer parte de um Grupo de Trabalho, que no meio de outros assuntos, também vão discutir um possível limite para os ordenados dos pilotos, mas para Helmut Marko a questão é simples: “O Hamilton é demasiado caro para a Fórmula 1”, disse em entrevista à RTL, que entende dever-se colocar os salários sob o teto do limite orçamental, que como se sabe é de 145 milhões de dólares, em 2022 será reduzido para 140 milhões e no ano seguinte, 2023 e até 2025 baixa ainda mais para 135 milhões de dólares: Quando a Fórmula 1 decidir incluir os salários no orçamento, as equipas terão de fazer escolhas: gasta mais dinheiro num dos melhores pilotos ou opta por um piloto que ganhe menos e investe dinheiro extra no desenvolvimento do carro…”.