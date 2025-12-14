Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
Helmut Marko acusa Christian Horner de “jogos sujos” antes da sua saída da Red Bull

Por a 14 Dezembro 2025 09:46

Revelações aumentam a tensão interna na estrutura da equipa austríaca

Helmut Marko, ex-conselheiro de competição da Red Bull Racing, que há poucos dias saiu da estrutura de Milton Keynes, revelou novos detalhes sobre a luta de poder interna que culminou na demissão de Christian Horner do cargo de diretor de equipa após o Grande Prémio da Grã-Bretanha.

Em entrevista a meios de comunicação europeus, como o holandês De Telegraaf, o austríaco de 82 anos acusou Horner de manipular informações e tentar assumir o controlo da estrutura da equipa após a morte de Dietrich Mateschitz, fundador da Red Bull.

Disputa entre as facções austríaca e tailandesa

Segundo Marko, Horner terá procurado reforçar a influência do cofundador tailandês da Red Bull GmbH, Chalerm Yoovidhya, em detrimento da gestão tradicional liderada a partir da Áustria. O antigo dirigente afirmou que, após o falecimento de Mateschitz em 2022, o britânico “fez tudo para tomar o controlo com o apoio de Yoovidhya”, acrescentando que procurou travar o movimento “em nome da parte austríaca” da empresa.

Acusações de manipulação e perda de confiança

Marko alegou ainda que Horner tentou suspendê-lo em 2024, com base em declarações que nunca teria feito sobre o atraso no desenvolvimento do motor e sobre críticas a pilotos. O austríaco afirmou que apenas a intervenção de Max Verstappen impediu a sua saída: “O ambiente deixou de ser agradável. Jogavam-se jogos sujos”, declarou, sublinhando que Horner teria fabricado várias das controvérsias públicas associadas ao seu nome.

Impacto no desempenho e consequências internas

O ex-conselheiro afirmou que o declínio de resultados em pista justificou a decisão de afastar Horner, considerando que “se essa mudança tivesse ocorrido mais cedo, Verstappen teria conquistado o quinto título consecutivo”. A perda de confiança de Chalerm Yoovidhya no britânico, após alegadas provas de falsidades internas, terá sido determinante para a sua demissão.

Nova fase sob a liderança de Laurent Mekies

Com a saída de Horner e a reforma de Marko, a Red Bull enfrenta uma reestruturação profunda na antecâmara de 2026, ano que marcará a entrada em vigor de novos regulamentos técnicos. Laurent Mekies, ex-diretor desportivo da Ferrari e da AlphaTauri, assumiu o comando da equipa. Resta saber se conseguirá preservar a competitividade e estabilidade num período em que as divisões internas se tornaram públicas.

