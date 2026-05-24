Hamilton/Rosberg 2.0, 10 anos depois: George Russell vs Kimi Antonelli

O clima aqueceu na Mercedes após a corrida Sprint do GP do Canadá. O duelo em pista entre George Russell e Kimi Antonelli na curva 1 — que acabou com o jovem italiano a saltar pela relva e a perder o segundo lugar para Lando Norris — gerou uma onda de queixas via rádio que obrigou a uma intervenção direta de Toto Wolff.

O “puxão de orelhas” a Antonelli no rádio

Incomodado com as insistentes reclamações de Antonelli ao seu engenheiro de pista (Peter Bonnington), chamando “muito feio” (very naughty) ao comportamento de Russell e exigindo uma penalização, Wolff entrou pessoalmente na linha ainda durante a corrida: “Kimi, concentra-te na condução, por favor, e não nas lamentações no rádio.”

Assim que cruzaram a meta (com Russell a vencer e Antonelli em terceiro), o italiano voltou à carga no rádio, atirando: “Se temos de correr assim, é bom saber.” Wolff cortou imediatamente o assunto: “Kimi, esta é a primeira vez [que precisamos] de falar sobre isto. Vamos falar disto internamente e não no rádio.”

O que Toto Wolff Disse à imprensa

Mais calmo perante os microfones da F1 TV, Wolff desvalorizou a gravidade do incidente em si, mas justificou o porquê de ter mandado calar o seu jovem piloto: Sobre o drama no rádio: “Os pilotos têm emoções, obviamente (…). Mas toda a imprensa quer agora fazer disto um ‘Star Wars’ e isso vai ser manchete em todo o lado.

Por isso, passar a mensagem uma vez [no rádio] está bem, uma segunda ainda compreendo, mas vir uma terceira e quarta vez a reclamar… não é bom ter isso cá fora.”

A defesa do estilo agressivo de Kimi

Toto Wolff deixou claro que não quer castrar a faceta competitiva do italiano, deixando uma das frases do fim de semana: “Não podes esperar ter um leão dentro do carro e um cachorrinho fora dele.

As novas regras de envolvimento

Após a corrida, Wolff reuniu-se com George Russell e Kimi Antonelli para esclarecer as “regras de empenho” na luta pelo título. A conclusão foi partilhada pelo austríaco aos jornalistas: a Mercedes não vai impor ordens de equipa e os dois têm luz verde para lutar de faca nos dentes.

“Vamos correr um contra o outro como se fosse um terceiro carro?

Outra equipa?

Isso é legítimo, e essa é a regra agora. (…) Se vais dar espaço ao teu colega de equipa se for outro carro qualquer numa luta pelo campeonato ou não?

Acho que cabe-lhes a eles definir essas regras daqui para a frente.”

Ambos os pilotos confirmaram mais tarde que a conversa foi produtiva e que ficou acordado que nenhum deles terá de dar ou pedir tréguas em pista.

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