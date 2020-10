Hamilton responde a Stewart: “O dever de um piloto mais velho é encorajar”

O antigo piloto da Fórmula 1, Jackie Stewart há uns dias elegeu os melhores pilotos, deixando de fora nomes como Michael Schumacher ou Lewis Hamilton (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS) , os dois pilotos com mais vitórias na Fórmula 1, de momento.

Após igualar esse recorde no Grande Prémio do Eifel, Lewis Hamilton comentou as declarações do três vezes campeão do mundo, afirmando: “Sou derrubado por muitas pessoas, particularmente os pilotos mais velhos. Não sei porquê, mas talvez chegue um dia em que eles superam isso».

«Tenho muito respeito pelo passado e pelas lendas, embora estejam sempre a falar negativamente de mim. Mas, continuo a tê-los em grande consideração porque sei o quão difícil era naquele tempo», afirmou Hamilton.

«Daqui a 20 anos, quando for eu a olhar para trás, posso prometer o seguinte: não vou estar a falar mal de um jovem piloto que esteja a ter sucesso. A dever de um piloto mais velho é tentar encorajar os mais novos. Vão existir pilotos, talvez o Max Verstappen ou outros, que vão perseguir os recordes que eu possa estabelecer. Se conseguirem batê-los, isso é espantoso», finalizou Hamilton.