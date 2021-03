Haas mostra VF-21 e novo nome: Uralkali Haas F1 Team

A Haas apresentou esta manhã a sua equipa de Fórmula 1, a Uralkali Haas F1 Team, bem como o seu novo VF-21. Depois duma época muito difícil, que culminou apenas com o registo de três pontos, e o consequente nono lugar no Mundial de Construtores, apenas na frente da Williams, a equipa de Gene Haas mostrou agora imagens do seu novo VF-21, anunciou novo patrocinador nominal, mas não está talhada para fazer melhor em 2021, não só porque passa a ter no seu plantel dois pilotos rookies, Mick Schumacher e Nikita Mazepin, bem como terá um carro que não irá desenvolver ao longo do ano, de modo a ter mais para se concentrar no monolugar de 2022, o que pode tornar a temporada ainda mais complicada do que seria de esperar, ainda que isso não vá fazer muita diferença, pois atrás só têm a Williams.

Portanto, depois do primeiro teste no Bahrein com este no VF-21, a equipa norte-americana vai utilizar os seus recursos limitados apenas no monolugar de 2022, apostando no médio prazo, tentando colher benefícios posteriormente: um passo atrás para tentar depois dar dois à frente…

Depois da saída de dois pilotos experientes como Romain Grosjean e Kevin Magnussen, o line up para 2021 será composto pelo campeão de Fórmula 2, Mick Schumacher, que se estreia na F1 com a Haas, precisamente 30 anos depois do seu pai, Michael Schumacher, ter iniciado a sua carreira com a Jordan.

Ao lado do piloto alemão da Academia da Ferrari estará o russo Nikita Mazepin, que terminou em quinto lugar na classificação da Fórmula 2 em 2020, tendo pelo meio obtido duas vitórias em corridas.

“Vamos ter uma época bastante desafiante, já sabemos disso. Estamos preparados para isso. Vamos comprometer o curto prazo para obter ganhos a médio e longo prazo. É esse o nosso plano neste momento”, disse Guenther Steiner, Chefe de uma equipa que espera melhorias consideráveis do lado da unidade motriz da Ferrari, que em 2020, esteve ‘espartilhada’ resultante do ‘castigo’ da FIA.

Equipa americana, patrocinador russo

Outro dado interessante passa pelo novo patrocinador principal, e nominal, da equipa, Uralkali, uma empresa cujo dono é o bilionário pai de Nikita Mazepin, Dmitry Mazepin: “Tenho o prazer de dar as boas-vindas da Uralkali à Fórmula 1, como parceiro principal da equipa Haas F1”, disse o fundador e presidente da equipa, Gene Haas: “Estamos ansiosos por representar a sua marca ao longo de toda a temporada”. É um momento emocionante para a equipa com a Uralkali a bordo, tendo Nikita Mazepin e Mick Schumacher como nossos pilotos. Espero que consigamos marcar alguns pontos este ano, temos tido épocas difíceis, mas agora estamos de olho em 2022 e na implementação dos novos regulamentos”.

Tendo em conta o novo patrocínio, o esquema de cores da Haas mudou para o branco, vermelho e azul, cores da bandeira russa, isto numa altura em que a bandeira russa não pode ser usada, como resultado das restrições impostas ao país como pena do enorme escândalo de doping dos seus desportistas.

Os testes têm lugar de 12 a 14 de março no Circuito Internacional do Bahrein antes do início da temporada 2021, com o Grande Prémio do Bahrein, a 28 de março.