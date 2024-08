Haas F1 pagou à Uralkali e o problema está resolvido

Está resolvida a situação da Haas F1, que já pode avançar com os seus camiões rumo a Monza. A equipa efetuou o competente pagamento à Uralkali e com isso garantir que tinha carros para correr no próximo Grande Prémio, de Itália, em Monza, no próximo fim de semana.

Recorde-se que a Haas F1 enfrentava uma disputa legal com o seu antigo patrocinador, a Uralkali, após a rescisão abrupta do contrato no início de 2022, aquando da invasão da Ucrânia, por parte da Rússia.

Desde esse momento a Uralkali procurava o reembolso de uma quantia significativa e o envio de um monolugar de corrida, confirme estava estipulado no seu contrato, e tinha obtido uma ordem judicial favorável.

Dessa forma, a Haas corria o risco de ter os seus carros apreendidos e enfrentar acusações criminais caso tentasse deixar os Países Baixos sem cumprir a decisão judicial e a solução passou pela realização do pagamento integral à Uralkali, incluindo juros e taxas. A Uralkali notificou as autoridades holandesas, libertando dessa forma a Haas que pode retirar os seus equipamentos do país, seguindo de imediato para Monza.

A disputa legal arrastou-se durante vários meses, e pressão para resolver a situação aumentou após a intervenção das autoridades holandesas em Zandvoort. O pagamento integral à Uralkali foi a chave para a resolução do impasse. Bem ou mal, o problema está resolvido.