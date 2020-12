Haas condena vídeo de Niki Mazepin

Nikita Mazepin, confirmado na semana passada como piloto da Haas para 2021 publicou um vídeo no seu Instagram (entretanto apagado) em que, sentado no banco do passageiro, tocava no peito de um mulher sentada atrás dele, que afastou a sua mão. O vídeo foi posteriormente apagado, mas como se sabe na internet uma coisa destas dificilmente ‘morre’ e como é lógico o vídeo continuou a circular noutros locais nas redes sociais, e as críticas, como é de esperar, ‘explodiram’.

Já esta manhã a Haas emitiu um comunicado criticando fortemente o comportamento de Nikita Mazepin, não só o conteúdo do vídeo, como a decisão do partilhar: “A equipa Haas F1 não tolera o comportamento de Nikita Mazepin no vídeo recentemente publicado nas suas redes sociais. Além disso, o próprio facto do vídeo ter sido publicado é também abominável para a Haas F1 Team. O assunto está a ser tratado internamente e, neste momento, não serão feitos mais comentários públicos”.