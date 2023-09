Há 73 anos, ‘Nino’ Farina sagrou-se o primeiro campeão de F1 | AutoSport

Há precisamente 73 anos (3 de setembro de 1950), Giuseppe ‘Nino’ Farina tornou-se o primeiro Campeão Mundial de Fórmula 1. Ao volante de um Alfa Romeo 158/50 Alfetta, o italiano selou o título na sua prova caseira e também da equipa, o GP de Itália em Monza. Farina bateu o também lendário Juan Manuel Fangio, com os dois a repartirem as vitórias (três para cada nas seis corridas disputadas). Das três provas que não venceram, ‘Nino’ só não pontuou em duas, mas Fangio abandonou-as a todas. No final do campeonato, o italiano ficou três pontos na frente do rival.

Recorde neste vídeo o primeiro vencedor da Fórmula 1, num documentário realizado pela Pininfarina como tributo a ‘Nino’ Farina.

A 3 de Setembro de 1950, no GP Itália, Juan Manuel Fangio fez a “pole”, mas precisava de ficar na frente de Farina para ser campeão. Desistiu com problemas na caixa de velocidades, fez apenas um ponto, pela melhor volta em corrida e Farina venceu, depois de liderar quase toda a prova. No final da corrida, a classificação do campeonato foi a seguinte: 1º Nino Farina, 30 pontos; 2º Juan Manuel Fangio, 27; 3º Luigi Fagioli, 24.

Quando as corridas de automóveis regressaram após a Segunda Guerra Mundial, as voiturettes de 1,5 litros com sobrealimentação foram escolhidas como base para a nova categoria de Grandes Prémios que em 1947 foi chamada de Fórmula 1. As duas marcas italianas tradicionais, Alfa Romeo e Maserati, tinham carros prontos a avançar. Logo juntou-se-lhes a neófita Ferrari.

Os Alfetta 158 e 159 sagraram-se campeões do mundo em 1950 e 51 com Nino Farina e Juan Manuel Fangio, mas no final da época era evidente que os Alfetta estavam desatualizados e a Ferrari logo seria a melhor equipa.

Sem fundos para desenvolver um carro novo, a Alfa Romeo deixou a Fórmula 1, obrigando a FIA a fazer correr o Mundial de Pilotos de 1952 com carros de Fórmula 2, por falta de equipas.