Há 20 anos: uma das capas mais espetaculares do AutoSport | AutoSport

Completam-se por esta altura 20 anos do Grande Prémio da Austrália de 2002 – o de 2022 realiza-se dentro de pouco mais de uma semana – uma corrida marcada por vários acontecimentos relevantes, o mais recordado o aparatoso acidente na partida, antes da curva um, quando Ralf Schumacher acertou no Ferrari de Rubens Barrichello num acidente que envolveu também os estreantes Takuma Sato, Allan McNish e Felipe Massa, além de Olivier Panis, Giancarlo Fisichella, Jenson Button e Nick Heidfeld.

Esse Grande Prémio ficou ainda marcado por ter sido o primeiro pódio de Kimi Räikkönen, foi o GP de estreia de Felipe Massa, Allan McNish, Takuma Sato e Mark Webber.

Com o quinto lugar de Mark Webber, a Minardi encerrou um jejum de mais de dois anos sem pontuar. Foi também a primeira vez que um piloto australiano marcou pontos na categoria desde que Alan Jones, campeão mundial de 1980, cruzou a linha de chegada em sexto lugar no Grande Prémio de Itália de 1986.

A Toyota marcou seu primeiro ponto com o finlandês Mika Salo, que cruzou a meta na sexta posição. A imagem correu mundo e foi capa do AutoSport, há 20 anos.