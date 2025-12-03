HÃ¡ 20 anos, Fernando Alonso: o asturiano que quebrou a hegemonia de Schumacher

HÃ¡ exatamente 20 anos, em 2005, Fernando Alonso, aos 24 anos, tornava-se o mais jovem CampeÃ£o do Mundo de FÃ³rmula 1 de sempre, acabando com o domÃ­nio de Michael Schumacher no inÃ­cio do milÃ©nio.

Conhecido como “Nano” no cÃ­rculo Ã­ntimo, “Magic” pelos adversÃ¡rios â€” pela finura de pilotagem â€” e “El Toro” pela imprensa espanhola, devido Ã sua constituiÃ§Ã£o robusta para 1,71 m e 70 kg, o piloto asturiano revelou um talento natural aliado a uma confianÃ§a inabalÃ¡vel, por vezes vista como arrogÃ¢ncia.

Fora das pistas, onde cultivava uma imagem sÃ©ria e sem sorrisos, Alonso revelava-se divertido e carismÃ¡tico entre amigos de infÃ¢ncia. A sua forma fÃ­sica excecional resultava da paixÃ£o pelo desporto: ciclismo, tÃ©nis, nataÃ§Ã£o e futebol, este Ãºltimo herdado do pai, JosÃ© LuÃ­s, que recusou um convite para o Celta de Vigo para se dedicar Ã carreira do filho.

Talento precoce desde o karting em Oviedo

Nascido em Oviedo, filho de um encarregado de indÃºstria â€” hoje diretor desportivo na AdriÃ¡n Campos Motorsport â€” e de uma empregada no El Corte InglÃ©s, Alonso cresceu numa famÃ­lia de classe mÃ©dia. Aos trÃªs anos, o pai construiu-lhe um kart caseiro; gordinho, o pequeno Fernando venceu logo a primeira corrida num centro comercial, batendo crianÃ§as quase com o dobro da idade.

O talento inato levou-o a dominar o karting, com apoio de GenÃ­s Marco, importador de karts, que o salvou da crise financeira familiar quando tinha dez anos. De corridas regionais ao Mundial de karting, foram tÃ­tulos consecutivos que pavimentaram o caminho.

Da Minardi Ã Renault: progressÃ£o meteÃ³rica

Em 1998, AdriÃ¡n Campos, ex-piloto da Minardi e amigo desde a infÃ¢ncia de Alonso, tornou-se o seu mecenas. Em 1999, substituiu Marc GenÃ© na FÃ³rmula Nissan, conquistando o tÃ­tulo com nove poles, oito voltas mais rÃ¡pidas e seis vitÃ³rias.

Em 2000, na F3000 com a Astromega, venceu em Spa e foi segundo no Hungaroring. Estreou-se na F1 em 2001 com a Minardi, chamando a atenÃ§Ã£o de FlÃ¡vio Briatore. Em 2002, testes na Renault; em 2003, regresso em grande: pole na MalÃ¡sia aos 22 anos (recorde de precocidade), primeiro pÃ³dio espanhol e vitÃ³ria na Hungria, tornando-se o mais jovem vencedor de um GP.

O tÃ­tulo aos 24 anos: recorde que durou anos

Em 2005, aos 24 anos, Alonso bateu o recorde de Emerson Fittipaldi (1972) como o CampeÃ£o mais jovem da F1. “Todos os sonhos sÃ£o permitidos a Fernando Alonso. Os recordes, tambÃ©m. O de campeÃ£o foi o mais recente â€” mas, sem dÃºvida, nÃ£o o Ãºltimo”, escreveu-se na altura.â€‹

A busca inesgotÃ¡vel pelo terceiro tÃ­tulo

Michael Schumacher era o rei indiscutÃ­vel da FÃ³rmula 1 no inÃ­cio dos anos 2000, conquistando vitÃ³rias e campeonatos a um ritmo simplesmente inÃ©dito na Ã©poca. Seria necessÃ¡rio alguÃ©m muito especial para destronar a lenda da Ferrari â€“ e o facto de ter sido Fernando Alonso a fazÃª-lo diz tudo o que Ã© preciso saber sobre o espanhol.

Extremamente competitivo, Alonso nÃ£o tem vergonha do seu talento, classificando-se como 9/10 Â«em tudoÂ», e poucos conhecedores discordariam, com o seu desempenho na F1 caracterizado por uma velocidade impressionante, um pensamento tÃ¡tico brilhante, uma habilidade exemplar nas corridas, um olho afiado para os detalhes e uma determinaÃ§Ã£o implacÃ¡vel para vencer.

Quebrador de recordes em sÃ©rie nos seus primeiros dias, ele foi, em certa altura, o mais jovem pole position, vencedor de corridas, campeÃ£o mundial e bicampeÃ£o mundial da F1, enquanto acumulava sucessos com a equipa Renault. No entanto, nem mesmo Alonso conseguiu continuar essa incrÃ­vel sequÃªncia no final da sua carreira, nÃ£o conseguindo adicionar mais nenhum tÃ­tulo Ã sua coleÃ§Ã£o, apesar das passagens pela McLaren e pela Ferrari.

Mas apÃ³s dois anos afastado da FÃ³rmula 1 â€“ e com duas vitÃ³rias em Le Mans no bolso â€“ Alonso regressou com a Alpine em 2021. Com a sua velocidade e determinaÃ§Ã£o inalteradas, ele voltou ao pÃ³dio naquele ano, mas frustrado com a baixa confiabilidade â€“ e a falta de um contrato de longo prazo â€“ na temporada seguinte, ele optou por mudar de equipa mais uma vez.

ApÃ³s oito pÃ³dios na sua primeira temporada com a Aston Martin, tornou-se o primeiro homem a atingir 400 largadas em Grandes PrÃ©mios. E com a chegada da lenda da tecnologia Adrian Newey em 2025, Alonso esperava que fosse com a equipa verde que ele finalmente voltaria a vencer, pois ainda tem assuntos pendentes com a F1. Mas ainda nÃ£o foi desta, e o tempo escasseiaâ€¦