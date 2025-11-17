HÃ¡ 20 Anos: Dietrich Mateschitz comprou a Minardi: â€˜olhoâ€™ para o negÃ³cio como poucosâ€¦

HÃ¡ duas dÃ©cadas, no final de 2005, o empresÃ¡rio austrÃ­aco Dietrich Mateschitz, conhecido pela marca Red Bull, marcou novamente o seu nome no mundo da FÃ³rmula 1 ao adquirir a equipa Minardi. O negÃ³cio foi fechado em menos de uma semana, numa operaÃ§Ã£o – relÃ¢mpago que surpreendeu o meio mundo automÃ³vel pela rapidez e eficÃ¡cia com que se concretizou.

O acordo refletiu tanto a ambiÃ§Ã£o da Red Bull em expandir a sua presenÃ§a na categoria rainha do automobilismo como a necessidade de acomodar o crescente nÃºmero de pilotos sob contrato da marca. Mateschitz via neste investimento nÃ£o sÃ³ uma oportunidade financeira, apostando na valorizaÃ§Ã£o futura da FÃ³rmula 1, mas tambÃ©m uma estratÃ©gia para ter uma segunda equipa com dois votos nas decisÃµes da FIA, reforÃ§ando o seu poder de influÃªncia no desporto. Dois argumentos que acertou na â€˜moucheâ€™â€¦

NegÃ³cio de muita estratÃ©gia e pouca pressa

Apesar da rapidez da negociaÃ§Ã£o, Mateschitz admitiu nÃ£o ter planos definitivos para o futuro imediato da Minardi. O nome da equipa ainda nÃ£o estava definido, com “Red Bull Rookie” a ser uma hipÃ³tese. A ideia central era clara: a nova equipa funcionaria como um laboratÃ³rio para os pilotos jovens da Academia de Talentos da Red Bull, permitindo-lhes ganhar experiÃªncia na FÃ³rmula 1 sem a pressÃ£o da equipa principal. Como se sabe, tornou-se Toro Rosso em 2006.

Neste contexto, David Coulthard estava confirmado na equipa principal Red Bull, enquanto Christian Klien era o provÃ¡vel companheiro. Na Minardi, passaram a estar pilotos da Academia como Vitantonio Liuzzi e Scott Speed. Os terceiros pilotos ainda estavam por definir, mas sÃ³ seriam escolhidos entre os que integravam a formaÃ§Ã£o da Academia, numa decisÃ£o que excluÃ­a os antigos contratos de Stoddart.

O fim de uma era para Paul Stoddart

Paul Stoddart, excÃªntrico e apaixonado proprietÃ¡rio australiano da Minardi, anunciou que se retiraria da FÃ³rmula 1 apÃ³s a venda da equipa. A sua tristeza era evidente, mas havia a consciÃªncia de que a Minardi precisava do apoio financeiro e da ambiÃ§Ã£o da Red Bull para sobreviver.

Stoddart impÃ´s algumas condiÃ§Ãµes no negÃ³cio, nomeadamente a garantia de que a equipa permaneceria em ItÃ¡lia e que a maioria dos funcionÃ¡rios manteriam os seus empregos. Destacou o seu compromisso para com os seus colaboradores e a importÃ¢ncia de assegurar-lhes um futuro estÃ¡vel.

Quanto Ã estrutura futura da equipa, permanecia a dÃºvida se Giancarlo Minardi permaneceria como gestor da operaÃ§Ã£o em Faenza ou se daria lugar a uma nova direÃ§Ã£o. As decisÃµes finais sobre a nova configuraÃ§Ã£o seriam tomadas nas semanas seguintes, com a expectativa de definiÃ§Ã£o para finais de outubro. Passados vinte anos, e jÃ¡ depois de Dietrich Mateschitz ter morrido, a equipa foi Alpha Tauri entre 2020 e 2023, e agora Ã© Racing Bulls desde 2024.