Günther Steiner: Fórmula 1 adicionou corrida nos EUA na “altura certa” | AutoSport

Os Estados Unidos da América vão organizar três rondas dos 24 Grandes Prémios do calendário da Fórmula 1 da próxima temporada. Depois do sucesso do GP dos EUA no Circuito das Américas em Austin, os detentores dos direitos comerciais da Fórmula 1, a Liberty Media, apostou fortemente no mercado desse país e chegou ao ponto de estrear este ano o GP de Miami e em 2023 no GP de Las Vegas, numa corrida noturna realizada ao sábado e que percorre as ruas centrais e mais conhecidas daquela cidade. O esforço para a realização desse Grande Prémio é tanto que a Liberty Media adquiriu terrenos para a construção de zonas do novo circuito citadino.

Sobre a aposta do outro lado do Atlântico, Günther Steiner, responsável da única equipa norte-americana do paddock, a Haas, considera ser bom para a disciplina e veio na altura certa, quando há mais interesse pela Fórmula 1.

“Penso obviamente que 24 corridas são muitas corridas mas há procura, os fãs querem ver o que estamos a fazer que é o maior elogio que nos podem dar e precisamos de trabalhar arduamente para os fazer felizes”, disse Steiner. “Três corridas na América, penso que chega na altura certa. O desporto já é popular e está a tornar-se ainda mais, enquanto falamos, na América”.

Steiner, bem conhecedor da realidade dos EUA, explicou ainda que cada uma das três corridas serão capazes de oferecer coisas distintas aos fãs e não se vão limitar umas às outras, acreditando que “Las Vegas vai dar um bom espetáculo”.