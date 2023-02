Guia Autosport Fórmula 1 de 2023 nas bancas | AutoSport

Está já nas bancas o guia AutoSport sobre a nova épocas da Fórmula 1.

Depois da conquista do bicampeonato por Max Verstappen e o regresso da Red Bull ao topo da classificação entres os construtores em 2022, os adversários prometem dar mais luta aos homens da equipa austríaca, além de se esperarem diferenças mais curtas por todo o pelotão, depois das lições aprendidas no ano passado com esta geração de monolugares.

Com o Guia AutoSport vai saber quem são os pilotos de cada equipa, os circuitos e o que podemos esperar da época que se avizinha, assim como os novos carros que estarão em competição a partir do próximo fim de semana e toda a História da F1.