Guia AutoSport e MotoSport, a partir de hoje nas bancas | AutoSport

A partir de hoje está nas bancas o guia AutoSport e MotoSport sobre as novas épocas da Fórmula 1 e do MotoGP.

A época de 2022 de Fórmula 1 será de muitas mudanças, principalmente com a nova geração de monolugares. No guia AutoSport vai saber quem são os pilotos de cada equipa, os circuitos e o que podemos esperar da época que se avizinha, assim como os novos carros que estarão em pista.

Com o guia MotoSport ficará a conhecer os circuitos, as equipas e os pilotos do MotoGP, com especial atenção ao português Miguel Oliveira, para a nova época que se inicia já neste fim de semana no Qatar e passa pelo Autódromo Internacional do Algarve em abril.