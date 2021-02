Guanyu Zhou mais perto de levar quase 1.5 biliões de pessoas à Fórmula 1: A China

O piloto da nova Academia da Alpine F1, Guanyu Zhou está cada vez mais perto de dar o último grande passo e chegar à Fórmula 1. E caso isso suceda, trazer a China com ele. Este, é daqueles casos que o piloto nem sequer tem de trazer um ‘saco’ cheio de (muito) dinheiro, porque tem por trás de si o país mais populoso do mundo, quase bilião e meio de pessoas, para além de ser a próxima grande potência no top da economia mundial. Portanto, o dinheiro é algo que surgirá por inerência…



Por tudo isso, a chegada de um piloto chinês à F1 é quase imperativo, e ainda melhor quando se trata de um bom piloto. Depois de deixar a Academia da Ferrari no final de 2018, desde então, Zhou passou a ser um nome bem estabelecido na Fórmula 2 e agora aos 21 anos, juntou-se à Renault, agora Alpine. Em 2019, foi o estreante com melhor desempenho na F2, obtendo cinco pódios, triunfando pela primeira vez no ano passado, na corrida de Sprint de Sochi. Foi sexto no campeonato. Um piloto que é sexto no campeonato na F2, não pode ser um mau piloto.



Por tudo isso, muita gente tem esperança que Guanyu Zhou continue a evoluir bem, esperando-se que encontre o seu caminho para a F1 mais cedo, do que mais tarde.

E se o fizer, então espera-se que o interesse chinês por ele e pela Fórmula 1 se intensifique. Pode parecer hipócrita, mas o mundo funciona assim hoje em dia…

Recuando um pouco, Zhou passou por uma temporada difícil no segundo ano da Fórmula 2, no ano passado, tendo obtido a sua primeira vitória na série, mas não conseguindo ser uma verdadeira ameaça na luta pelo título, uma vez que acabou em sexto. Mas falando no lançamento da Academia Alpine 2021, antiga Academia Renault, da qual é membro desde 2019, Zhou disse estar confiante de que um ano forte na F2 poderá levá-lo à Fórmula 1 em 2022: “Se eu conseguir o título, é definitivamente [um sinal de que] posso ser um piloto de F1, que estou pronto para guiar um carro de F1”, disse Zhou, “e esse é exatamente o objetivo para este ano, tentar o título ou pelo menos ser candidato ao título.

Vimos no passado que os pilotos que terminaram entre os três primeiros do campeonato de Fórmula 2, estão na Fórmula 1 no ano seguinte. É um campeonato de alto nível para mostrar o seu potencial, e quero lutar pelo título.

Os pontos da Super Licença são definitivamente o alvo este ano, assim como tentar o título da F2. Estar entre os três primeiros será suficiente para os meus pontos da Super Licença. Assim que tiver isso, veremos se há portas abertas. Estou bastante confiante de que se conseguir fazer uma grande temporada, ou mostrar todo o meu potencial, penso que terei uma boa oportunidade de chegar à F1.

É óbvio que não há muitos lugares, por isso é preciso ver realmente qual a porta que se pode abrir. Neste momento, estou concentrado no meu trabalho e a tentar mostrar a todos que estou disponível, que sou suficientemente bom para subir à F1″.