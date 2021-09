Guany Zhou pode estar a caminho da Alfa Romeo | AutoSport

Os patrocinadores de piloto chinês Guany Zhou estão dispostos a pagar 30 milhões de euros por um lugar na Alfa Romeo. Quem o escreve é o jornal espanhol, Marca, que acrescenta ainda que os patrocinadores de Zhou estão a pressionar fortemente a ida do piloto chinês para a Fórmula 1, ao lado de Valtteri Bottas, mas segundo sabemos, não são os únicos, pois a Liberty Media está também extraordinariamente interessada que Guany Zhou ascenda à F1. Por outros motivos, claro…

Não é novidade para ninguém que na Fórmula 1 não estão os 20 melhores pilotos do mundo, e nunca saberemos se, de tantos que ficaram pelo caminho sem terem a sua oportunidade, o que teriam sido se tivessem corrido na F1.

Assim de repente, temos a certeza que os nossos leitores trocariam uma boa parte do atual plantel, e por isso vamos fazer duas sondagens: Uma, que pilotos mereciam estar atualmente na Fórmula 1, e outra, os que os nossos leitores entendem que já não deviam estar na F1.

Voltando ao tema Alfa Romeo e Guany Zhou, percebe-se a ideia, pois ter um piloto chinês na F1 é importante, e também temos que nos preocupar com o sucesso comercial da F1, mas por outro lado, Zhou, tem vindo a impressionar esta temporada. Depois de vencer o Campeonato Asiático de Fórmula 3, no início do ano, está atualmente em segundo lugar na Fórmula 2, depois de ganhar no Mónaco, Bahrein e Silverstone.

Este ano, já fez dois treinos livres com a Alpine, na Áustria e no Hungaroring.

Falou-se do seu nome para a Williams, mas a equipa de Grove quer um piloto mais experiente (provavelmente Alex Albon) para o lugar de George Russel.