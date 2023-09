GTWC, Valência, Henrique Chaves: “Continuamos a ter problemas” | AutoSport

Henrique Chaves teve uma corrida difícil em Valência, onde se realiza a sétima ronda da temporada do GT World Challenge, mas ainda conseguiu assegurar um pódio que lhe permite continuar na luta pela Sprint Cup.



O jovem português e Miguel Ramos, o seu colega de equipa, continuam a debater-se com dificuldades no seu McLaren 720S GT3, que não demonstra a velocidade de ponta necessária para que o duo luso possa ser competitivo. Ainda assim, Henrique Chaves conseguiu realizar uma boa qualificação, levando o carro da Garage 59 até ao terceiro posto entre os concorrentes da categoria Bronze, oitavo da geral.

A boa prestação do piloto de Torres Vedras abria boas perspetivas para o duo do McLaren número 188, mas na corrida, as limitações que se fizeram sentir ao longo de todo o fim-de-semana voltaram a fazer-se sentir.



Apesar de todas as tentativas de Henrique Chaves em ganhar posições, a falta de velocidade de ponta era uma barreira insuperável num circuito em que as ultrapassagens não são fáceis. No entanto, mesmo com todas as contrariedades, com uma performance eficaz, o duo português terminou no pódio.



“Continuamos a ter problemas com a falta de velocidade de ponta, o que nos deixa em desvantagem. Numa volta de qualificação, sem erros, é possível mascarar esse déficit, mas em corrida é muito mais complicado. Apesar de tudo, conseguimos uma boa classificação, subindo ao pódio”, afirmou o português.



Com o resultado de ontem, o duo do McLaren da Garage 59 continua a depender apenas de si para assegurar o triunfo no campeonato da categoria Bronze da Sprint Cup, sendo esse o grande objetivo para hoje. “Não temos o carro tão competitivo como já tivemos, mas continuamos na luta! Vamos trabalhar para estarmos ainda mais fortes amanhã e conquistarmos a taça… Sabemos que não vai ser fácil, mas vamos dar o máximo”, concluiu Henrique Chaves.