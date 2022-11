GT3 Cup: Pedro Salvador vence corrida 1 | AutoSport

Pedro Salvador está habituado a chegar, ver e vencer, mas na primeira corrida da GT3 Cup no Estoril, teve a sorte do seu lado. Salvador foi o inesperado vencedor na primeira prova, no Estoril Racing Tribute Armando Pinto, e só teve que agradecer a oferta dos adversários, recebida de bandeja na quarta das 15 voltas, quando Carlos Vieira e Vasco Barros se tocaram entre a curva 1 e a 2, deitando tudo a perder em termos de discussão da vitória. A partir de então, o convidado da equipa ASF limitou-se a controlar a concorrência para subir ao lugar mais alto do pódio.

“A minha estratégia só poderia ser uma: esperar para ver o que acontecia lá na frente. O Carlos passou-me e deixei-o ir para a luta deles. Fui um espetador privilegiado do desentendimento lá na frente… Dedico esta vitória ao André Fernandes e agradeço o convite que me endereçou para guiar um dos carros da sua equipa. Ainda lhe quis oferecer o primeiro lugar, mas fui surpreendido pelo encurtamento da corrida…”, explicava Pedro Salvador.

Largando da “pole”, Carlos Vieira foi ultrapassado por Vasco Barros, o seu rival na discussão do título na categoria Pro/Am+, e por Pedro Salvador, mas rapidamente se colou ao líder, na expetativa de conseguir ultrapassá-lo. O desfecho da corrida ficou traçado no final da terceira volta, quando ambos se tocaram em plena discussão do primeiro lugar. Uma situação “quente” que chegou, depois, ao colégio de comissários desportivos e deixa, para já, a classificação suspensa.

Bem posicionado na grelha (4º), André Fernandes, tal como Leandro Martins (6º), fez uma corrida sem erros e que lhe valeu um inesperado segundo lugar absoluto. “Tenho que agradecer ao Pedro o ‘coaching’, pois consegui andar mais rápido e tive sorte, também, com o desfecho da corrida”, referia André no final, enquanto o já referido Martins, estreante na pista do Estoril, não cabia em si de contente: “Foi uma bênção correr aqui pela primeira vez e terminar no pódio”. André Fernandes não deu chances a ninguém na categoria Am e Alexandre Martins, o segundo (4º da geral), confessava: “Procurei ser cauteloso de início, com o objetivo de marcar o máximo de pontos e o segundo lugar acabou por ser um bónus”. No último lugar do pódio da mesma categoria ficou René Quintaneiro, que não escondia a emoção de voltar à conquista de um resultado honroso: “Foi uma corrida gira, com muitas ultrapassagens. Para mim é espetacular obter o terceiro pódio da época, mesmo não fazendo muitas corridas…”

A estreia no irlandês Ian Barret na GT3 Cup foi bastante positiva, culminando com a obtenção do quinto lugar absoluto, à frente de Rui Miritta, o vencedor da categoria GD, depois de ter surpreendido João Parreira após a saída de pista do safety-car.

“Foi uma corrida sem problemas, sempre atrás do Parreira, até conseguir ultrapassá-lo”, referia o piloto de Valongo, enquanto o seu adversário direto lamentava, com um sorriso nos lábios: “Olhe, fui colhido de surpresa com a entrada do safety-car e depois fiquei ali a pastar… sendo ultrapassado. Sabe o que é? Falta de experiência da minha parte…”. Miguel Caetano não escondeu que fez uma corrida a pensar nos pontos para o troféu: “Diverti-me, cumprindo o objetivo de marcar pontos e acabou tudo bem”.

João Macedo Silva, Álvaro Ramos e Mário Silva, devido a problemas nos seus carros, ficaram impossibilitados de alinhar.

Corrida 1 (classificação provisória)

1º, Pedro Salvador (Pro/Am+), 14 voltas

2º, André Fernandes (Am), + 1.365s

3º, Leandro Martins, a 5.501

4º, Alexandre Martins (AM), a 6.067

5º, Ian Barret, a 7.069

6º, Rui Mirita (GD), a 10.048

7º, René Quintaneiro (AM), a 10.675

8º, João Parreira (GD), a 10.882

9º, Miguel Caetano (GD), a 14.632

10º, João Vieira (GD), a 15.353

11º, Jorge Brioso, a 19.550

12º, Carlos Vieira (Pro/Am+), a 1 volta

13º, Nuno Mousinho (GD), a 1 volta

14º, Vasco Barros (Pro/Am+), a 1 volta

Volta mais rápida: Carlos Vieira, 1m38.321s