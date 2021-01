GT Open: Portimão no calendário 2021, F1 excluída?

O GT Open vai regressar a Portugal, para visitar o Autódromo Internacional do Algarve em Abril.

A competição onde Miguel Ramos e Henrique Chaves venceram o título em 2020 tem regresso marcado a Portugal nos dias 24 e 25 de Abril. Ora é esse fim de semana que está em aberto no calendário da F1. A vaga que neste momento continua por preencher no calendário do Grande Circo, com a saída do Vietname, aponta para os dias 23, 24 e 25 de abril. Com a confirmação deste anúncio por parte do GT Open, fica a incerteza se a F1 está mais longe de Portugal ou se a data para um possível regresso do Grande Circo será alterada. Sabe-se que o regresso da F1 é cada vez menos provável, mas neste contexto de pandemia, vários cenários têm de estar em cima da mesa.

O GT Open seguirá depois de Portimão para Paul Ricard, passando de seguida por Spa, Hungaroring, Red Bull Ring, Monza e Barcelona. Os testes de Inverno estão marcados para março.