GT: O efeito Max Verstappen em Nürburgring

Max Verstappen é provavelmente a estrela mais cintilante do mundo do desporto motorizado na atualidade. E esse brilho afeta todos os que o rodeiam. Em Nürburgring, no NLS2, sentiu-se isso de forma muito clara.

Nürburgring não precisa de holofotes para conquistar fãs. Quem conhece a magia do “Inferno Verde” e segue as sempre espetaculares provas talvez não sinta a necessidade de ver uma superestrela da F1 na competição. Mas é inegável que a presença do tetracampeão neerlandês abre portas que antes estavam fechadas, quer para o campeonato, quer para os pilotos. E um desses exemplos é o de Christopher Haase.

Um grande momento elogiado globalmente

Haase recorreu às redes sociais para agradecer o apoio recebido após o intenso duelo com Max Verstappen na corrida NLS2, disputada no Nürburgring Nordschleife. O confronto entre ambos foi um dos momentos mais marcantes da prova.

O piloto alemão, ao volante do Audi da equipa #16, partilhou a primeira linha da grelha com Verstappen e chegou mesmo a assumir a liderança da corrida. Durante o primeiro turno, ambos protagonizaram uma luta equilibrada e intensa pela primeira posição, destacando-se claramente do restante pelotão.​

Apesar de alguns momentos de grande proximidade, o duelo decorreu de forma limpa, enquanto os dois pilotos geriam simultaneamente o tráfego em pista. A batalha terminou com a entrada nas boxes para a troca de pilotos, já depois de Verstappen recuperar a liderança.​

Verstappen acabaria por vencer a corrida ao volante de um Mercedes-AMG GT3, embora tenha sido posteriormente desclassificado por irregularidades relacionadas com o número de pneus utilizados. Já Haase e a equipa #16 terminaram na sexta posição, a pouco mais de 30 segundos do vencedor em pista.

A prestação do piloto alemão foi amplamente elogiada pelos adeptos, que destacaram a qualidade do duelo com Verstappen como um dos pontos altos da corrida.

​O agradecimento de Haase

Christopher Haase reagiu ao apoio recebido numa publicação no Instagram, onde escreveu:

“Olá a todos, honestamente… nem sei por onde começar. Não sou propriamente o mais talentoso a pôr estas coisas em palavras. Quero agradecer a todos – pelas muitas mensagens, chamadas, comentários e, claro, aos fãs no circuito, bem como a todo o apoio dentro e fora de pista. Recebi uma quantidade tão grande de feedback positivo que simplesmente não consigo responder a todos individualmente. Por isso, quis usar esta mensagem para chegar ao maior número possível de pessoas – isso é muito importante para mim. Não estava à espera de um apoio tão consistente e positivo”.

Sobre o duelo com Verstappen, sublinhou:

“Sou um piloto por completo – e gostei muito deste stint com o Max. São exatamente estas batalhas que nos fazem viver este desporto. E com o vosso apoio, ainda têm mais significado”.

A concluir, deixou uma mensagem de agradecimento geral:

“Obrigado a todos – fãs, apoiantes, parceiros, amigos, adversários e todos os que partilham esta paixão pelo nosso desporto. Significa mais para mim do que consigo expressar”.

Aproveitar o “Efeito Verstappen”

Christopher Haase, cujo talento já é bem conhecido de quem acompanha provas de GT, mostrou-se a um mundo ainda maior com a excelente luta com Verstappen. Este “efeito Verstappen” não pode ser descurado. Não falta talento no mundo dos GT e, com a presença do astro da Red Bull, parte desse talento pode finalmente ter o reconhecimento e a projeção que merece. Se a luta tivesse corrido mal, talvez o feedback não fosse tão positivo e o “efeito Verstappen” fosse bem menos agradável. Mas, como falamos de grandes talentos e, apesar de os toques existirem, esta nova projeção pode e deve ser aproveitada.

Verstappen enfrenta o Nürburgring por paixão e talvez nem pense muito no efeito que a sua presença tem. Mas o facto de querer correr nos GT e no Endurance valoriza essas competições, todos os que lá correm e traz públicos que talvez ainda não conheçam estas categorias. A paixão pura pelas corridas de Verstappen pode e deve ser aproveitada e replicada.