GT: Jack Aitken irá competir no GT World Challenge Europe

Mas um piloto de F1 que se muda para os GT para “manter a forma”. Jack Aitken, piloto de reserva da Williams, irá competir no GT World Challenge Europe.

Aitken é o segundo piloto de uma equipa de F1 a anunciar a participação na competição de GT3, juntando-se a Callum Ilott da academia Ferrari.

O jovem de 25 anos, que fez a sua estreia no Grande Prémio no Bahrein no ano passado, irá correr com um Lamborghini Huracan GT3 EVO, com o apoio de fábrica da equipa Emil Frey Racing, tanto na Taça de Endurance como nas provas da Taça Sprint da GTWCE este ano.

Aitken irá partilhar uma entrada de classe Pro no campeonato completo com Konsta Lappalainen. Arthur Rougier juntar-se-á a eles para as cinco provas de enduro, que incluem as 24 Horas de Spa em Julho.

Aitken disse: “Saltar diretamente para este campeonato vindo dos monolugares é um enorme desafio para mim, mas sinto-me pronto a dar esse passo e sei que a equipa me ajudará a crescer e a garantir que estamos prontos para o início da época. Após o primeiro teste ficou claro para mim que temos um pacote sólido para o campeonato. O nosso alinhamento de pilotos é forte, e o meu sentimento diz-me que podemos motivar-nos uns aos outros para nos tornarmos ainda mais fortes durante a época”.

O piloto português Henrique Chaves, que venceu no ano passado o GT Open, irá também participar nesta competição.