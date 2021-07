Grupo Volkswagen ‘quer’ tração total na Fórmula 1 | AutoSport

As duas marcas do Grupo Volkswagen, Audi e Porsche querem que a Fórmula 1 adote quatro rodas motrizes para a nova era de regulamentos, que irá arrancar em 2025 ou 2026.

Ambos os CEOs das marcas alemãs marcaram presença na reunião da passada semana no Red Bull Ring onde se discutiram as futuras regras da F1. Num artigo na La Gazzetta dello Sport, o correspondente Andrea Cremonesi revelou que todos anuem que se mantenha o conceito híbrido, mas querem-no mais simples e barato.

Pelo que diz Cremonesi, a Volkswagen só considera entrar na F1 com uma das suas marcas se forem introduzidas as quatro rodas motrizes, baseando-se na experiência que já têm no WEC e na Fórmula E. Como se percebe, a ideia é que a tração nas rodas da frente sejam alimentadas por um motor elétrico. A Mercedes, Renault e Red Bull não “estão para aí viradas”, a Ferrari está aberta a “qualquer solução” que custe menos.

Pelos vistos, todos concordam em abandonar as complexas MGU-H, que recuperam a energia, só ficando, portanto a MGU-K, sendo a ideia que a recuperação de energia fosse feita através de um componente muito mais ‘potente’. O motor V6 de 1.6 litros deve permanecer, mas com combustíveis sustentáveis.