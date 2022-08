Grande Prémio dos Países Baixos: horários | AutoSport

Zandvoort faz a sua segunda aparição consecutiva no calendário de F1, depois dum interregno que já durava desde 1985. O traçado da pista sofreu alterações significativas desde os anos 80, mas a corrida foi aborrecida, que não para os adeptos ‘laranjas’ que foram um espetáculo à volta do espetáculo.

Valeu pelo ambiente, mas como corrida de F1 o regresso a Zandvoort foi demasiado pobre. Os pilotos gostam de pistas ‘old school’ e o circuito continua estreito, sinuoso e ondulado, apesar do traçado ter sido ‘afinado’ para a F1, nem os dois ‘bankings’ permitiram que o espetáculo fosse melhor.

Depois de Max Verstappen ter ‘arrasado’ a concorrência em Spa, os adeptos ‘laranjas’ esperam mais do mesmo, mas numa pista sinuosa as coisas podem ser um pouco diferentes. Será muito curiosa a qualificação deste Grande Prémio, quanto à corrida, tal como é na maioria das competições que ali se realizam, corre-se o risco de ser um carro aborrecida.

1º GP 1952

Voltas 72

Circuito 4.259 km

Corrida 306.587 km

Recorde 1m11.097s (Lewis Hamilton, 2021)

Horário

Sexta-Feira, 2 Setembro

Treino livre 1 11:30 – 12:30

Treino livre 2 15:00 – 16:00

Sábado, 3 Setembro

Treino livre 3 11:00 – 12:00

Qualificação 14:00 – 15:00

Domingo, 4 Setembro

Corrida 14:00