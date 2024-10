Grande Prémio dos EUA de F1: Ferrari começou bem no único treino livre

A 19ª ronda do campeonato de Fórmula 1 de 2024 chegou a Austin, no Texas, prometendo um fim de semana de boas emoções no Circuito das Américas. Para já, Carlos Sainz e a Ferrari começaram o fim de semana em alta, liderando a única sessão de treinos, mostrando grande ritmo desde o início da sessão. Charles Leclerc foi segundo, a 0.021s do seu colega de equipa.

Max Verstappen, sempre um favorito, também mostrou a sua força, fechando a sessão em terceiro, atrás dos Ferrari, mas à frente da dupla da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, que continua a lutar por lugares de destaque.

Por outro lado, os pilotos da Mercedes enfrentaram dificuldades durante o treino, com o W15 fora do equilíbrio ideal. No entanto, com a competitividade acirrada no topo da tabela, o fim de semana promete ser imprevisível.

Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF-24) bateu Charles Leclerc (Ferrari SF-24) por 0.021s deixando claro que os Ferrari estão bem nesta pista, mesmo não tendo trazido atualizações para o carro.

Max Verstappen(Red Bull RB20/Honda RBPT) também deixou boas indicações ao contrário do seu colega de equipa, Sergio Pérez (Red Bull RB20/Honda RBPT) que foi apenas 16º, sendo que Verstappen fez o seu melhor tempo bastante cedo na sessão.

A equipa tem no carro novos rebordos para o piso e uma cobertura para o coque/motor, dando continuidade às atualizações anteriores que os fizeram melhorar.

Lando Norris (McLaren MCL38-Mercedes) foi o quarto mais rápido na frente de Oscar Piastri (McLaren MCL38-Mercedes) ficando claramente a ideia que a equipa não olhou muito para a tabela de tempos, talvez recolhendo dados devido às suas novas asa dianteira, suspensão, conduta do travão dianteiro e conduta do travão de arrefecimento inferior.

Os dois Mercedes de Lewis Hamilton (Mercedes W15) e George Russell (Mercedes W15) deram nas vistas pelos problemas que tiveram em pista, foram sexto e sétimo, respetivamente. A Mercedes trouxe para Austin uma grande atualização, nova asa dianteira, suspensão dianteira, borda do assoalho, entrada do sidepod, coque/motor sobre, e grades do assoalho.

Kevin Magnussen (Haas VF-24 Ferrari) foi oitavo na frente de Fernando Alonso(Aston Martin AMR24-Mercedes) com Yuki Tsunoda (RB VCARB01-Honda) a fechar o top 10.

Nico Hülkenberg (Haas VF-24 Ferrari) ficou logo a seguir na frente de Pierre Gasly (Alpine A524 Renault) O ‘regressado’ Liam Lawson (RB VCARB01-Honda) foi 13º na frente de Alexander Albon (Williams FW46-Mercedes), seguindo-se por esta ordem, Lance Stroll (Aston Martin AMR24-Mercedes), Esteban Ocon (Alpine A524 Renault), Valtteri Bottas (Kick Sauber C44-Ferrari), Franco Colapinto (Williams FW46-Mercedes) e Zhou Guanyu (Kick Sauber C44-Ferrari).

O Circuito das Américas foi asfaltado numa das zonas do circuito, o que ‘mexeu’ com os pneus, pelo que até à corrida principal há aprendizagem a fazer do lado das equipas.