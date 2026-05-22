Grande Prémio do Canadá de F1: Treino Livre 1, 17h30, Qualificação Sprint, 21h30

A Fórmula 1 regressa este fim de semana com o Grande Prémio do Canadá, disputado no Circuit Gilles Villeneuve, em Montreal, uma das pistas mais carismáticas e desafiantes do calendário. O traçado canadiano, com 4,361 quilómetros, 14 curvas e 70 voltas, combina longas retas, chicanes apertadas e o célebre gancho, num desenho que continua a favorecer ultrapassagens, erro mínimo e forte exigência de travagem.

A corrida terá uma distância total de 305,27 quilómetros, enquanto o recorde da volta permanece nas mãos de Valtteri Bottas, com 1m13,078s, estabelecido em 2019. Em 2026, Montreal recebe ainda, pela primeira vez, um fim de semana Sprint, acrescentando um novo elemento competitivo a um circuito já conhecido pela imprevisibilidade.

Um circuito com peso histórico na Fórmula 1

O Canadá recebeu o seu primeiro Grande Prémio do Mundial em 1967, alternando inicialmente entre Mosport Park, no Ontário, e Mont-Tremblant, no Quebeque. Montreal entrou no calendário em 1978, quando a então pista de Île Notre-Dame, construída numa ilha artificial no rio São Lourenço, passou a acolher a prova.

Nessa edição inaugural em Montreal, Gilles Villeneuve venceu pela primeira vez na Fórmula 1, diante do seu público. Depois da morte do piloto canadiano, o circuito acabaria por ser renomeado em sua homenagem, tornando-se um dos palcos mais simbólicos da modalidade.

Um traçado rápido, técnico e punitivo

O Circuit Gilles Villeneuve é frequentemente apontado pelos pilotos como um dos mais agradáveis de conduzir, apesar da margem reduzida para erro. As paredes estão próximas em vários pontos, as chicanes exigem precisão e o último sector é dominado pelo chamado “Muro dos Campeões”, batizado após Damon Hill, Jacques Villeneuve e Michael Schumacher terem ali batido durante o fim de semana do GP de 1999.

Straight Mode e Overtake Mode em destaque

Em 2026, o circuito canadiano terá três zonas de Straight Mode: na reta da meta, entre as curvas 7 e 8, e entre as curvas 11 e 13. Este modo reduz o arrasto aerodinâmico e melhora a eficiência do carro nas zonas rápidas. Já o Overtake Mode, que substitui o antigo DRS, terá um ponto de deteção por volta, localizado antes da entrada para a curva 13. A ativação acontece à saída da curva 14, lançando os pilotos para a longa reta da meta.

Horário, hora de Portugal Continental e Madeira, Açores, -1 hora.

Horários

6ª Feira, 22 de Maio

Treino Livre 1 17:30 – 18:30

Qualificação Sprint 21:30 – 22:14

Sábado 23 de Maio

Corrida Sprint 17:00 – 18:00

Qualificação 21:00 – 22:00

Domingo, 24 de Maio

Corrida 21:00

FOTO MPSA Agency