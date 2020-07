Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1: Preço dos bilhetes

O Mundial de Fórmula 1 vai regressar a Portugal entre 23 e 25 de outubro, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, 24 anos depois da última corrida, em 1996. Está prevista a presença de público nas bancadas, mas a lotação será definida apenas em outubro, mais perto da realização da prova, de modo a ser possível seguir a evolução da pandemia de Covid-19. No o site oficial do Autódromo Internacional do https://autodromodoalgarve.com/pt/ foi disponibilizado um primeiro pacote de 5.000 bilhetes, com preços que vão dos 85 aos 650 euros. Como se esperava… o site abaixo, tanta foi a procura.

Vejas as bancadas e os valores.