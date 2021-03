Grande Prémio de Portugal de F1 e MotoGP sem público

Ainda ontem se aventava a hipótese que quem quisesse assistir ao MotoGP e à Fórmula 1 em Portimão só iria poder fazê-lo com um teste de resultado negativo à Covid-19, pelos vistos, e segundo adianta hoje o jornal Expresso, na sequência do plano de desconfinamento do governo, não poderá haver público nos Grande Prémios de Portugal de Motos e Fórmula 1.

Também o futebol fica sem público até ao fim da temporada futebolística.

Seja como for, a informação ainda não é oficial, e talvez possa existir a tal exceção de presenciar os eventos com teste Covid-19 negativo.

Recorde-se que o MotoGP está previsto para o fim de semana de 17 e 18 de abril enquanto a Fórmula 1 se realiza duas semanas depois, de 30 de abril a 2 de maio. A medida proposta pelo Promotor, realizar os eventos com público portador de teste negativo, isto estaria sempre condicionado ao parecer positivo da Direção Geral de Saúde (DGS), mas se a informação do Expresso se confirmar, não haverá público no Autódromo Internacional nos fins de semana de 18 de abril e 2 de maio.

Depois de tudo o que se passou no GP de Portugal de Fórmula 1 de 2020, o AIA pretende isolar bancadas, espaçando-as, impedindo que seja possível as pessoas sentarem-se em filas consecutivas, bem como impedir que mais que dois espectadores se sentem lado a lado. As cadeiras onde ninguém se poderá sentar terão uma cor identificativa.

Resta agora aguardar pela informação oficial.