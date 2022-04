Grande Prémio de Miami de Fórmula 1 em ‘xeque’? | AutoSport

O Grande Prémio de Miami de Fórmula 1 não é bem visto por muitos dos habitantes da cidade de Miami, que como se pode calcular, levaram o assunto a tribunal e até que exista uma decisão, a corrida corre o risco de ser cancelada. O problema é a poluição sonora. Se a tentativa de correr em Miami tivesse sucedido até 2005, ou mesmo, antes de 2014, o problema teria sido bem maior…

Algum tempo antes das obras se iniciarem nas imediações do Hard Rock Stadium, os residentes das redondezas fizeram um último esforço em tribunal para parar o Grande Prémio de Miami, alegando que o barulho será ‘intolerável’, segundo escreve o Miami Herald.

Em contraponto, advogados do lado oposto, alegam que deve ser o município local a confirmar se o evento está em conformidade com o regulamento sobre o ruído da cidade. Sabe-se que a lei diz que o ruído não deve “perturbar para lá do razoável a paz e o conforto das residências adjacentes”, mas não define que níveis de ruído.

Como se percebe, querem que seja uma decisão política, ao invés da justiça local.

Recorde-se que os residentes de Miami Gardens entraram com o seu processo a 1 de março deste ano, depois de um juiz federal ter indeferido um processo de direitos civis em julho passado. Vamos ver como isto termina.