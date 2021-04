Grande Prémio de Miami de F1 mais perto de se concretizar

Depois de várias tentativas, parece ser desta que o GP de Miami de Fórmula 1 se vai concretizar. Tudo porque o Presidente da Câmara de Miami Gardens, que anteriormente se opunha, agora já apoia, já que foi encontrada uma resolução conjunta com os promotores do evento.

Segundo o Miami Herald, o Presidente da Câmara de Miami Gardens, Rodney Harris ofereceu uma resolução conjunta concebida para responder às preocupações dos ativistas locais. Os organizadores asseguram um pacote económico que inclui um compromisso de 5 milhões de dólares e benefícios para os residentes, empresas e restaurantes. Outra concessão importante para os críticos, a corrida não será realizada na Northwest 199th Street.

Paralelamente, os responsáveis do Hard Rock Stadium e os promotores da corrida terão de erguer barreiras de contenção de ruído no lado norte de qualquer secção da pista adjacente ao Canal Snake Creek, para proteger os residentes, além de efetuarem a monitorização da qualidade do ar e do ruído durante a corrida.

A ideia do dono dos Miami Dolphins passa por construir uma pista à volta do estádio, depois da ideia de correr no centro de Miami, ter sido frustrada pelos residentes. Também nos Miami Gardens, os organizadores foram recebidos com resistência, com uma providência cautelar, mas pelos vistos agora há acordo.