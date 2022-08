Grande Prémio da Bélgica de F1 renovado para 2023 | AutoSport

A Fórmula 1 confirmou que o histórico Grande Prémio da Bélgica vai permanecer no calendário na próxima época.

O futuro do evento estava em fortes dúvidas nos últimos meses, uma vez que o contrato que ligava o circuito ao calendário de F1 terminava no final do Grande Prémio que ocorre este fim-de-semana.

A África do Sul era o local predefinido para ocupar o lugar da Bélgica no calendário, mas entende-se que 2023 ainda seria uma data muito prematura para o circuito de Kyalami reunir todas as condições para poder voltar a receber corridas de Fórmula 1, sendo 2024 agora um objetivo mais realista.

Com isto, o circuito de Spa-Francorchamps consegue segurar lugar no calendário por mais um ano.

Nesta manhã de domingo, antes da corrida, foi acordado e anunciado um acordo de um ano entre as respetivas partes.

Ainda não foi anunciada uma data oficial para a realização do Grande Prémio da Bélgica em 2023, mas é provável que seja antecipado para julho, antes do Grande Prémio da Hungria, para ocupar o lugar, agora vago, do Grande Prémio de França.

Mais detalhes sobre o calendário de 2023 serão anunciados oportunamente pela Fórmula 1.