Grand Slam na Fórmula 1? | AutoSport

A Fórmula 1 está em plena mudança, não temos dúvidas. Como fãs do desporto podemos gostar ou não, mas a verdade é que o negócio passou de mãos e desde aí procura novos mercados e novos adeptos.

O motivo de tanta discussão são as corridas sprint, que deverão assumir um papel mais relevante na F1, mesmo ainda não tendo realizado as três corridas planeadas para este ano. Stefano Domenicali apresentou uma ideia para um novo título dado ao piloto que vencer o campeonato do mundo de F1 e as corridas de sprint: Grand Slam, como no ténis.

“Estamos a pensar em várias coisas, por exemplo a introdução de um Grand Slam, um título adicional como no ténis. Quem ganhar o título de Sprint F1 e o campeonato é o vencedor do Grand Slam”, afirmou Domenicali ao Sport Bild. “A Fórmula 1 deve mudar e deve tornar-se interessante para o público mais jovem”.