GP2: Recordar a corrida de 2009 no AIA

Um dos momentos mais importantes de todo o fim de semana será certamente o arranque da corrida no domingo.

As caraterísticas do Autódromo Internacional do Algarve deverão proporcionar uma primeira volta emocionante e dado o desconhecimento da pista por parte de muitos pilotos, não é de excluir erros e um possível Safety Car. Recordamos o arranque da prova de GP2 en 2009 para termos um aperitivo do que nos espera domingo, apesar do traçado usado nesta prova ser diferente na curva 1 e 2.