GP Turquia F1, Valtteri Bottas: “Não conseguimos colocar temperatura nos pneus”

Valtteri Bottas foi, mais uma vez, pior do que Lewis Hamilton numa qualificação. Apesar disso, o resultado não foi o habitual, com os Mercedes a ficarem fora dos cinco primeiros, com Bottas a qualificar-se na nona posição para o Grande Prémio da Turquia, ficando a mais de cinco segundos do tempo mais rápido de Lance Stroll.

Em entrevista à Sky Sports F1, Bottas explicou o sucedido, afirmando que “colocar os pneus à temperatura certa foi muito difícil. Essa tem sido a história do fim de semana e com a pista molhada, pior ainda. Fizemos tudo o que podíamos”.

“Acho que no fim, quando fomos de intermédios para a Q3 só tinhamos duas voltas e isso não era o suficiente para colocar temperatura neles. Se tivéssemos começado a Q3 nos intermédios talvez podíamos ter estado melhor. Mas, as outras equipas fizeram um melhor trabalho que o nosso”, finalizou Bottas.